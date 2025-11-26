پخش زنده
بلیتفروشی دیدار دو تیم تراکتور و چادرملو یزد از امروز چهارشنبه پنجم آذرماه بهصورت اینترنتی و ویژه مردان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقه در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه هشتم آذرماه در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی تبریز برگزار میشود و بلیتها تنها از طریق سامانه ticket.tractor-club.com به فروش میرسد.
با توجه به ظرفیت محدود ورزشگاه از هواداران خواسته شده است به خرید بلیت در اسرع وقت اقدام کنند. همچنین با توجه به شرایط ورودیهای ورزشگاه و گیتهای کنترل، ورود هواداران بدون تهیه بلیت امکانپذیر نخواهد بود.