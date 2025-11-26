متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری ، استفاده از ماسک، رعایت نکات بهداشتی و تزریق واکسن را مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر محمد رضا شریفی با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در فصل پاییز و زمستان، استفاده از ماسک، رعایت نکات بهداشتی و تزریق واکسن را مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این بیماری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی با علائمی مانند تب بالا، درد عضلانی، آبریزش بینی و سرفه است، تاکید کرد که «پیشگیری بهترین و مؤثرترین اقدام در برابر این بیماری» است.

دکتر محمد رضا شریفی توصیه کرد افراد به‌ویژه در مکان‌های عمومی مانند کلاس‌های درس، اتوبوس و تاکسی از ماسک استفاده کنند، زمان حضور در تجمعات را کاهش دهند و گروه‌های در معرض خطر همچون سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، کودکان زیر پنج سال و زنان باردار مراقبت بیشتری داشته باشند.

این متخصص با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا گفت: «واکسن‌های موجود استاندارد هستند و افراد می‌توانند بدون نگرانی آنها را تزریق کنند.» وی، افزود: «زنان باردار باید یک‌بار در دوران بارداری واکسن دریافت کنند و بهترین زمان تزریق از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر است، هرچند تزریق در سایر زمان‌ها نیز مفید خواهد بود.»

دکتر محمد رضا شریفی درباره درمان نیز توضیح داد: استراحت کافی، مصرف مایعات و استفاده از دارو‌های معمول مانند دارو‌های ضدسرفه برای بهبود کافی است و مصرف آنتی‌بیوتیک در آنفلوآنزا اشتباه و مضر است.

وی در پایان تاکید کرد رعایت بهداشت فردی و تزریق واکسن نقش مهمی در جلوگیری از ابتلای شدید، کاهش عوارض و کنترل شیوع بیماری دارد.