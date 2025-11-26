در نشست شورای اداری شهرستان فریدن از خدمات مسعود شفیعی بخشدار قبلی قدردانی و عباس نصیری به‌عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدن در این آیین گفت: تحقق مطالبات مردم شهرستان در گروه اتحاد و همدلی مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی است، چراکه پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای، پیشرفت و حرکت منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بهرام خواجه‌سعیدی افزود: وظیفه کارگزاران دولت در مواجه با مطالبات مردمی رعایت ادب، احترام، اقناع و توجیه ارباب‌رجوع است و مردم نباید بین ادارات سردرگم شوند.