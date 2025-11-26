رییس هیات سوارکاری باوی از مصوب شدن احداث یک پیست چندمنظوره سوارکاری به مساحت ۲۰ هکتار در شورای ورزش این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح نیازمند تایید شورای ورزش استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا آلبوشوکه اظهار کرد: احداث یک پیست چندمنظوره سوارکاری در شورای ورزش باوی، در نظر گرفته شد که این طرح باید در شورای استان نیز به تصویب برسد. با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات ما در زمینه برگزاری رویداد‌های ورزشی برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر از رشته سوارکاری در شهرستان افزود: به دلیل این استقبال، یک دوره مسابقات «شو سواره» استانی در دهم آذرماه به میزبانی شهرستان باوی برگزار خواهد شد.

رییس هیات سوارکاری باوی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات استقامت سوارکاری در روز‌های ۲۱ و ۲۲ آذرماه در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: امیدواریم این رقابت‌ها نیز با استقبال خوب علاقه‌مندان همراه باشد.

آلبوشوکه با اشاره به وجود یک هزار و ۵۰۰ راس اسب در شهرستان و برگزاری مسابقات متعدد در سال جاری خاطرنشان کرد: اگر مشکل پیست شهرستان رفع شود، می‌توان از این فضا به صورت چندمنظوره برای رشته‌های دیگری مانند موتورسواری و اتومبیلرانی نیز استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در صورت تخصیص زمین مناسب، کار طراحی پیست بلافاصله آغاز و فاز ساخت آن اجرایی خواهد شد.

آلبوشوکه ابراز امیدواری کرد که منابع طبیعی شهرستان باوی همچون گذشته همکاری‌های لازم را با هیات سوارکاری داشته باشد تا اقدامات مورد نیاز برای احداث این پیست به سرعت انجام شود.

هم‌اکنون در خوزستان بیش از ۲۵ هزار راس اسب اصیل عرب وجود دارد که این آمار در سطح کشور نمونه و خوزستان را قطب پرورش این نژاد کرده است.