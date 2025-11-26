پخش زنده
سقوط دلخراش به چاهک آسانسور در یک ساختمان نیمهکاره در مرکز شهر زنجان، جان یک جوان ۲۵ ساله را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری زنجان گفت: عصر دیروز یک مورد حادثه سقوط به چاهک آسانسور به مرکز EOC سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر زنجان، تیمهای امداد و نجات ایستگاههای «۲ و۴» را به محل حادثه واقع در یک ساختمان در حال احداث در بافت مرکزی شهر زنجان اعزام کرد.
رضایی افزود: با حضور آتشنشانان در محل مشاهده شد که مردی ۲۷ ساله از طبقه چهارم ساختمان در حال احداث به داخل چاهک آسانسور سقوط کرده است. در این شرایط آتشنشانان بلافاصله پس از ایمنسازی کامل، خود را به انتهای چاهک آسانسور رسانده و با بکارگیری تجهیزات مخصوص، فرد مصدوم را که کاملا بی هوش شده بود خارج و به سطح امن منتقل کردند.
وی گفت:آتشنشانان مرد جوان را برای انجام معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند که متأسفانه پس از معاینات پزشکی، مرگ وی از سوی عوامل اورژانس تأیید و اعلام شد
رضایی افزود: پس از آن عوامل آتشنشانی اقدام به ایمنسازی محل کرده و با تحویل محل به عوامل انتظامی به ماموریت خود خاتمه دادند.