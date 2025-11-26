به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی، در این مراسم گفت: این جشنواره با هدف تجلیل از رده‌های برتر و بسیجیانی برگزار شد که در سال ۱۴۰۳ در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کردند و به عنوان الگو برای سایر بسیجیان به شمار می‌روند.

وی افزود:بسیجیان نمونه، با فعالیت مؤثر خود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، خدمت‌رسانی و اقدامات جهادی توانسته‌اند خدمات ارزشمندی را به جامعه ارائه دهند.

در پایان این مراسم، از بسیجیان برتر و رده‌های موفق در سطح ناحیه با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.