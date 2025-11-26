نصب ۶۴ دستگاه دوربین هوشمند ترافیک در معابر لرستان
جانشین پلیس راهور انتظامی لرستان گفت: ۶۴ دستگاه دوربین هوشمند، به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین در کنترل ترافیک، کاهش تخلفات و افزایش ایمنی خیابانها در معابر استان نصب شد.
، جانشین پلیس راهور انتظامی لرستان گفت: با پیگیریهای انجام شده جهت تحقق مطالبه مردم در کنترل ترافیک و کاهش تصادفات در سطح شهرهای استان نصب و راه اندازی دوربینهای هوشمند در دستور کار قرار گرفت و به زودی کنترل ترافیک در سطح استان به صورت هوشمند انجام خواهد شد.
سرهنگ علی سیفی اظهار داشت: در این راستا ۱۰ دستگاه دوربین هوشمند در خرم آباد، ۱۶ دستگاه در دلفان، ۱۴ دستگاه بروجرد و ۲۴ دوربین هوشمند در شهرستان سلسله نصب شده است که طی روزهای آینده فعال و راه اندازی خواهند شد.
وی با بیان اینکه بازدید فنی دوربینهای هوشمند کنترل ترافیک در استان انجام شده است ادامه داد: کد دسترسی این دوربینها در سطح شهرستانها در حال فعالسازی است و به زودی فعال میشوند.
سرهنگ سیفی با تاکید بر لزوم تحقق مطالبه مردم در این زمینه و با اشاره به نقش برجسته فناوریهای هوشمند در مدیریت شهری، اظهار داشت: بهکارگیری دوربینهای هوشمند مجهز به قابلیت نظارت ۲۴ ساعته، گامی استراتژیک جهت کنترل دقیق و هدایت بهینه جریان ترافیک شهری محسوب میشود که این سامانهها با رصد مستمر معابر، امکان شناسایی آنی و دقیق تخلفات رانندگی را فراهم آورده و از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری میکنند.
وی افزود: قابلیتهایی نظیر ثبت خودکار تخلفاتی، چون عبور از چراغ قرمز، تجاوز از سرعت مجاز، عدم رعایت حق تقدم و استفاده از خطوط ویژه، مزایای کلیدی این تجهیزات است که زمینهساز افزایش انضباط ترافیکی در میان رانندگان و کاهش چشمگیر در بروز تخلفات خواهد بود.
سرهنگ سیفی تأکید کرد: آگاهی عمومی رانندگان نسبت به استقرار این سامانههای کنترل هوشمند، عامل بازدارنده قوی در تمایل به تخلف است که در نتیجه، منجر به کاهش محسوس تصادفات در محورهای درون و برونشهری میشود.
وی با اشاره به نقش مدیریتی این سیستمها عنوان کرد: دوربینهای هوشمند با تجمیع و ارسال دادههای ترافیکی به مراکز کنترل، در بهینهسازی روانسازی جریان ترافیک و جلوگیری از تراکمهای سنگین تاثیرگذار است.
جانشین پلیس راهور لرستان همچنین بر اهمیت تحلیل دادههای ترافیکی تاکید کرد و افزود: تجزیه و تحلیل اطلاعات مستند ثبتشده توسط این دوربینها، بستر لازم برای شناسایی دقیق نقاط حادثهخیز و اتخاذ تصمیمات موثر جهت ارتقای زیرساختهای شهری را میسر میسازد.
سرهنگ سیفی گفت: سرعت غیرمجاز، بیشترین تخلفات حادثه ساز منجر به تصادف در سطح شهرهای استان است همچنین عبور از چراغ قرمز و دور زدن غیرقانونی، از دیگر عوامل تصادفات شهری استان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و استفاده از تلفن همراه نیز بیشترین عامل تصادفات در سطح استان هستند اظهار داشت: تغییر مسیر ناگهانی و عدم استفاده از چراغ راهنما نیز از دیگر عوامل تصادفات در معابر استان شناسایی شده است.