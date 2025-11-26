پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه موفقیتهای ارزشمند ورزشکاران کرمانشاهی در بازیهای همبستگی اسلامی را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیتهای ارزشمند ورزشکاران کرمانشاهی در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ در عربستان، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش، همت و پشتکار خالصانه زنان و مردانی است که با تعهد، مسئولیتپذیری و روحیه وطندوستی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه ورزش بینالمللی برافراشتهاند.
ورزشکاران استان، خانم آتوسا گلشادنژاد (مدال طلای کاراته)، آقای یاسین خسروی (مدال طلای پارادوومیدانی)، آقای علی خوشروش (مدال برنز تکواندو) و آقای علی رشیدپور (مدال برنز شنای تیمی) با درخشش خود، افتخاری بزرگ برای کرمانشاه و کشور عزیزمان رقم زدهاند.
همچنین نقش ارزشمند مربیان کرمانشاهی تیمهای ملی در آمادهسازی و هدایت ورزشکاران، از جمله خانم پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته بانوان، آقای محمد قارونی مربی تیم ملی بوکس، آقای احسان امینی مربی تیم ملی کشتی آزاد و آقای پیمان اکبری مربی تیم ملی والیبال قابل تقدیر است.
بی شک حضور و همراهی این مربیان دغدغهمند و دلسوز، سهم بسزایی در ارتقای توانمندی ورزشکاران و تحقق موفقیتهای بینالمللی داشته است. ضمن تبریک این دستاوردهای ارزشمند به ورزشکاران و مربیان عزیز استان، توفیق روزافزون آنان را در میادین ملی و بینالمللی از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماییم.
حبیبالله غفوری
نمایندهی ولیفقیه در استان و امامجمعهی کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه