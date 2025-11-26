پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر رایگان شدن دوره پیشدبستانی در استان گفت: نیمی از نوآموزان دوره پیشدبستانی در خوزستان دوزبانه هستند که به دلیل هزینههای پیشدبستانی و امکان ادامه تحصیل در این دوره، اولیای دانشآموزان خواستار رایگان شدن این مقطع تحصیلی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر در نشست تخصصی مستقل مدیران مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی استان بیان کرد: آموزش و پرورش در خوزستان باید ویژه دیده شود تا شاخصهای تعلیم و تربیت ارتقا یابد و هر استان باید با توجه به شرایط خاص خود سنجیده شود. استان خوزستان سالها درگیر جنگ تحمیلی بوده و توسعه چشمگیری در بخش زیرساختی استان رخ نداده است.
وی گفت: در راستای افزایش کیفیتبخشی آموزش باید محتوای درسی و آموزشی را ارتقا داد و یکی از مطالبات جدی آموزش و پرورش استان، تخصیص مسئولیتهای اجتماعی به ساختن مدرسه و تجهیز فضاهای آموزشی در استان است تا دانشآموزان این خطه در رفاه به ادامه تحصیل بپردازند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان اظهار کرد: یکی از تاکیدات رئیسجمهور در حوزه آموزش و پرورش، تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تجهیزات کلاسی است و موضوع دیگر، ضرورت تغییر چیدمان کلاسی و ایجاد نشاط در بین دانشآموزان است.
وی با اشاره به لزوم اجرای مدرسه تراز اضافه کرد: مدرسه تراز پنج رکن دارد که باید در گام نخست مدیران مدارس، وضع موجود را بررسی و سپس شاخصهایی مانند نرخ جذب، پوشش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل را بهبود ببخشند.
علیفر از ساخت ۱۲ مدرسه ضمیمه متوسطه اول در دورترین نقاط استان خبر داد و افزود: با این اقدام، دانشآموزان دختر نقاط دورافتاده استان از تحصیل بازنخواهند ماند.