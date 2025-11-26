پخش زنده
۲۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ خراسان جنوبی به بانوان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات دولتی تبصره ۱۸ گفت: از مجموع ۲۸۷ طرح پرداختی تسهیلات، ۴۲ طرح معادل ۱۵ درصد به اشخاص حقوقی، شرکتها و موسسات اختصاص یافته و باقی یعنی ۲۴۵ طرح به افراد حقیقی (زنان و مردان) پرداخت شده است.
ذاکریان با بیان جزئیات رقم پرداختیها افزود: از مجموع ۸۲۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، ۴۷۵ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد به اشخاص حقوقی و مابقی یعنی ۳۵۲ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد به افراد حقیقی پرداخت شده است که از این میزان ۹۳ میلیارد تومان (۲۶ درصد) به بانوان تعلق دارد.
وی گفت: بیشترین میزان پرداختی تسهیلات به بانوان توسط جهاد کشاورزی با ۱۵ طرح به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان انجام شده و پس از آن میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۸۷ طرح به ارزش ۲۸ میلیارد تومان قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با قدردانی از تلاشهای استاندار خراسان جنوبی و دستگاههای اجرایی استان گفت: این عملکرد نشاندهنده اهتمام استان به توانمندسازی زنان و فعالسازی ظرفیتهای بانوان در حوزههای اقتصادی و فرهنگی است و میتواند الگویی برای استانهای دیگر باشد.