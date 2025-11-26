رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس کانون تجمع آنفلوانزا است و امیدواریم با برنامه ریزی و رعایت بیماران، بتوانیم از پیک این بیماری عبور کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی در خصوص وضعیت کنونی آنفلوانزا در کشور و استان، اظهار کرد: آنفلونزا یک بیماری بسیار مسری و فصلی از دسته بیماری‌های حاد تنفسی است که همه‌ساله شاهد وقوع و بروز آن در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در برخی از استان‌ها از مرز هشدار عبور کرده است، افزود: حدود ۳۰ درصد از نمونه‌های تهیه‌شده در سطح ملی، مثبت اعلام شده و بنابراین با وقوع یک پیک بیماری به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی کشور روبرو هستیم.

در دو هفته آینده با اوج آنفلوآنزا در استان مواجه هستیم

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه روند این بیماری در استان معمولاً با فاصله‌ای یک تا دو هفته‌ای از پیک ملی آغاز می‌شود، ادامه داد، می‌توان گفت در آستانه و دامنه این پیک قرار داریم، اما هنوز داده‌های آزمایشگاهی مثبت، نشان‌دهنده شیوع گسترده نیستند و موارد بستری نیز نسبت به قبل تغییر معناداری نداشته است.

وی تصریح کرد: با این حال، شواهدی از مراجعات سرپایی در جامعه وجود دارد که هشدار می‌دهد احتمالاً در یکی دو هفته آینده با اوج گیری بیماری در استان مواجه شویم، بنابراین، باید از هم‌اکنون آمادگی‌های لازم برای مقابله با این پیک احتمالی فراهم شود.

توزیع ۱۱ هزار دُز واکسن در کهگیلویه و بویراحمد

شریفی با تأکید بر الگوی فصلی بیماری، خاطرنشان کرد: در بازه زمانی آبان و آذر هر سال، منتظر وقوع چنین پیکی هستیم و امسال نیز الگوی بیماری تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد. با این حال، از آنجا که ویروس آنفلوانزا قابلیت جهش دارد و ممکن است عوارض شدیدتری ایجاد کند، مقابله جدی با آن ضروری است. بهترین راه پیشگیری، واکسیناسیون است، اما متأسفانه پوشش واکسن در کل کشور پایین است و تنها پنج درصد از گروه‌های کلیدی و پرخطر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۳۵۰ دوز واکسن در بین گروه‌های پرخطر شامل زنان باردار، بیماران خاص و پرسنل حوزه‌های بهداشت، درمان و مشاغل مرتبط با کانون‌های خطر مانند محیط‌زیست توزیع شده است، گفت: هنوز موجودی لازم برای ادامه واکسیناسیون این گروه‌ها در دسترس است، البته این پوشش، عمومی نیست و یکی از چالش‌های پیش‌روی ما به شمار می‌رود.

توصیه بهداشتی در خصوص آنفلوانزا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت مراقبت‌های فردی و جمعی، اظهار کرد: توصیه ما به عموم جامعه، بازگشت به اصول مراقبتی در سه سطح است. سطح اول، «خودمراقبتی» است که شامل رعایت بهداشت فردی، آداب تنفسی و پوشیدن ماسک در مواقع ضروری می‌شود.

وی ادامه داد: سطح دوم، پرهیز از ورود به کانون‌های تجمع، رعایت فاصله اجتماعی و ماندن در خانه در صورت بیماری است.

شریفی تصریح کرد: سطح سوم نیز مربوط به مراقبت‌های سازمانی به‌ویژه در مدارس است که به‌عنوان کانون تجمع محسوب می‌شوند، باید سیستم‌های تهویه هوا به‌طور مناسب طراحی شده و از حضور دانش‌آموزان بیمار در کلاس‌ها تا زمان بهبودی کامل جلوگیری به عمل آید، ضمن اینکه استفاده از ماسک در این محیط‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است.

شناسایی دو مورد کووید ۱۹

وی با ارائه آمار دقیق‌تر از وضعیت کنونی استان، بیان کرد: در حال حاضر، ۵۸ نفر با تشخیص بیماری‌های حاد تنفسی بدون تأیید قطعی آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که این عدد نسبت به روند چند هفته اخیر، تغییر محسوسی نداشته است.