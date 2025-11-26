

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه فجر فارس، در اجتماع بزرگ بسیجیان، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و دانشمندان شهید، گفت: بسیج به‌معنای واقعی، شجره طیبه انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که در هر صحنه‌ای به حضور آن نیاز بوده، با تمام توان وارد میدان شده و نقش‌آفرینی کرده است.





بسیج شجره طیبه‌ای است که در همه عرصه‌ها کارگشا بوده است

سردار بوعلی افزود: در دوران دفاع مقدس، دفاع از مرز‌های جمهوری اسلامی، حوادث و بحران‌های طبیعی، و هر جایی که کشور با چالش روبه‌رو بوده است، بسیج نخستین نیرویی است که بدون چشم‌داشت وارد عمل شده و کارنامه‌ای پرافتخار از خود به‌جا گذاشته است.

وی با اشاره به توسعه فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های نوین گفت: امروز بسیج به یک توانمندی دقیق و مؤثر در حوزه‌های مختلف رسیده است؛ از سازندگی و کمک‌رسانی در روستا‌ها و طرح‌های راه‌سازی و انتقال آب گرفته تا ساخت منازل محرومان و حضور فعال در عرصه علم، پژوهش، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان.

فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: هر جا در کشور گره‌ای ایجاد شده و نیاز به ورود نیرو‌های مردمی بوده، بسیج کارگشاست و این حقیقت را بار‌ها در استان فارس و دیگر نقاط کشور به‌وضوح شاهد بوده‌ایم.

سردار بوعلی با اشاره به اجتماع‌های گسترده بسیجیان در فارس اظهار داشت: امروز در سراسر استان فارس اجتماعات بزرگ بسیجیان برگزار شد و در شیراز نیز پنج ناحیه بسیج گردهم آمدند که اجتماع ناحیه بقیه‌الله در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور گسترده مردم و بسیجیان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه فجر فارس در پایان ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های بسیجیان گفت: باور داریم که این نیروی مردمی و مؤمن، همواره پشتوانه اصلی انقلاب و کشور بوده و خواهد بود.





بسیج موتور محرک پیشرفت کشور و میراث الهی امام خمینی (ره) است

حسینعلی امیری، استاندار فارس هم در تجمع بزرگ بسیجیان استان فارس که صبح امروز در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تجلیل از جایگاه بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: یکی از ابتکارات بزرگ و الهی حضرت امام خمینی (ره)، تأسیس نهاد بسیج بود؛ نهادی که با دوراندیشی و بینش کم‌نظیر ایشان شکل گرفت و اگر در سال‌های انقلاب و دوران دفاع مقدس وجود نداشت، بدون تردید سرنوشت جنگ به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

امیری با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس افزود: بسیج هسته اصلی مقاومت را در دوران جنگ تحمیلی ایجاد کرد و در کنار نیرو‌های مسلح، با ایثار و جانفشانی، سرنوشت جنگ را به سود ملت ایران تغییر داد.

وی ادامه داد: پس از پایان جنگ نیز، بسیج متناسب با اقتضائات و نیاز‌های کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سازندگی و فعالیت‌های تخصصی حضور پررنگ و اثرگذاری داشته است و این نقش‌آفرینی همچنان ادامه دارد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ماهیت بسیج گفت: بسیج صرفاً یک نیروی نظامی یا شبه‌نظامی نیست؛ بسیج یک تفکر است. امروز این تفکر الهام‌بخش و پرقدرت، موتور محرک کشور در مسیر پیشرفت، امنیت، توسعه و خدمت‌رسانی است.

امیری با تأکید بر حمایت دولت از ظرفیت‌های گسترده بسیج اظهار داشت: بسیج همواره در همه میدان‌ها پای‌کار بوده و دولت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی از این ظرفیت عظیم مردمی پشتیبانی کامل می‌کند. امروز بسیج نماد وطن‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و حرکت جهادی در مسیر آبادانی کشور است.

استاندار فارس در پایان حضور گسترده بسیجیان فارس در این اجتماع بزرگ را نشانه‌ای از وفاداری، بصیرت و آمادگی مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.