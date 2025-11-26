پخش زنده
پیشگیری از بیماری ویروسی آنفلوانزا در فصل سرد سال نیازمند رعایت راهکارهای ساده بهداشتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی افزایش شیوع بیماری ویروسی آنفلوانزا برای قطع حلقه انتقال در اصفهان، ادارات دور کار و مدارس و دانشگاهها غیرحضوری شدند.
آنفلوانزا یک عفونت ویروسی تنفسی مسری است که شیوع آن در فصل سرد سال افزایش مییابد.
متخصصان معتقدند راههای ساده، اما مهم همچون فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی دستها و استراحت هنگام مشاهده علائم، میتواند حلقه انتقال را قطع کند.
مسئولان بهداشت و درمان استان هم اعلام کردند آمادگی برای مدیریت این بیماری در بالاترین سطوح در استان امکان پذیر است.