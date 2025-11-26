به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تاس، ترامپ که برای گذراندن تعطیلات و مراسم روز شکرگزاری عازم فلوریدا شده است، در هواپیمای شخصی خود و در جمع خبرنگاران اعلام کرد که طرح صلح اوکراین به ۲۲ بند کاهش یافته است.

وی تاکید کرد که بسیاری از موضوعات این طرح «به شکل بسیار مطلوبی» حل‌وفصل شده‌اند.

ترامپ همچنین در پاسخ به انتقاد‌هایی مبنی بر این که در این طرح بیش از حد از روسیه طرفداری شده است، خاطرنشان کرد: «طرح ۲۸ بندی فقط یک طرح اولیه بود. هرچه وجود داشت صرفاً یک طرح کلی بود، نه یک برنامه کامل. بیشتر شبیه یک مفهوم بود.»

تارنمای اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که دولت ترامپ به طور مخفیانه در حال مشاوره با روسیه برای تدوین طرح ۲۸ بندی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین بوده است که روسیه درباره آن خوشبین است. این طرح ۲۸ بندی آمریکا شامل چهار بخش کلی بود: صلح در اوکراین، تضمین‌های امنیتی، امنیت در اروپا و روابط آتی آمریکا با روسیه و اوکراین. اما هنوز معلوم نیست که این طرح چه رویکردی در قبال مسائل تنش‌زا همچون کنترل ارضی در شرق اوکراین دارد.

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دوشنبه (سوم آذر) پس از مذاکرات با طرف آمریکایی و شرکای اروپایی در ژنو اعلام کرد که این طرح بند‌های کمتری دارد و دیگر ۲۸ بندی نیست و عناصر درست بسیاری در این چارچوب گنجانده شده است.

وی تاکید کرد: «هنوز کار‌های زیادی هست که با یکدیگر برای نهایی کردن این سند انجام بدهیم. این کار را باید با شرافت انجام داد.»