وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با وزیر بازرگانی ترکیه در استانبول دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ آقای اتابک ترکیه را از مهمترین شرکای تجاری کشور خواند و بر لزوم افزایش تجارت میان دو کشور تاکید کرد.

وی گفت: تجارت میان ترکیه و ایران پتانسیل جهش بزرگ دارد و امیدواریم با حل برخی موانع جزئی به این مهم دست یابیم.

عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه نیز با اشاره به افزایش ۵ درصدی حجم تجارت ترکیه و ایران در سال میلادی جاری افزود: اکنون به حجم ۸ میلیارد دلاری در تجارت میان دو کشور دست یافتیم ولی برای سال آتی هدف ۱۰ میلیارد دلار را داریم.

وی با اشاره به سرمایه گذاری گسترده شرکت‌های ترک در ایران افزود: حل مشکلات و چالش‌های این شرکت‌ها باعث افزایش سرمایه گذاری در ایران خواهد شد.