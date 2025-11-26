به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همایش تجلیل از فرماندهان و بسیجیان پایگاه‌های بسیج کارگری و کارمندی در مسجدالنبی شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد با حضور فرماندار میبد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، مدیرعامل شهرک صنعتی جهان‌آباد و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ اسدالله امامی میبدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، با گرامیداشت ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: تشکیل بسیج به تعبیر امام خمینی (ره) از برکات الهی برای ملت ایران بوده و بسیج با ایثار، فداکاری و روحیه شهادت‌طلبی، کشور و انقلاب را بیمه کرده است. وی افزود: اگر بخواهیم نمونه‌ای کامل از ایثار و عشق به اسلام ارائه دهیم، بسیجیان شایسته‌ترین مصداق این ارزش‌ها هستند.

سرهنگ مهدی دهقانی فرمانده بسیج کارمندی و کارگری میبد نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها اعلام کرد: در شهرستان میبد ۲۴ پایگاه کارمندی و ۱۴ پایگاه کارگری بسیج فعال است و عملکرد این مجموعه در سطح استان یزد در رتبه نخست قرار دارد. وی فعالیت گروه‌های جهادی در سیل، زلزله و کرونا، اجرای طرح‌های «میبد را نخلستان کنیم»، «میبد را گلستان کنیم»، جهاد قلمه، طرح‌های معنوی «چهارشنبه‌های علوی» ویژه کارمندان و «سه‌شنبه‌های سجادی» ویژه کارگران، برپایی موکب‌ها در محرم و فاطمیه، برگزاری یادواره شهدای کارگر و پیگیری ایجاد موزه مرکزی را بخشی از اقدامات صورت‌گرفته عنوان کرد.

در پایان این همایش، از ۶۰ نفر از فرماندهان و بسیجیان پایگاه‌های بسیج ادارات و صنایع با اهدای لوح تجلیل شد.