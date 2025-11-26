به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛، قدیمی مدیر شبکه بهداشت و درمان، افتتاح این مرکز را گامی مؤثر در حفظ حیات جنین و پیشبرد برنامه جوانی جمعیت دانست و بر اقدامات شهرستان در اجرای قوانین مرتبط با جوانی جمعیت تأکید کرد.

مرکز «نفس» با حضور ماما، روانپزشک، متخصص زنان و زایمان، روانشناس، مددکار و مشاور مذهبی به خانواده‌ها خدمات مشاوره‌ای و آگاهی‌بخشی ارائه می‌دهد و با شناسایی مسائل مؤثر بر تصمیم به سقط، فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده‌ها در جهت حفظ حیات جنین فعالیت می‌کند.