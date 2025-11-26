به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عالیه سیفی، دانشجوی دکتری مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی، موفق شد با کسب حداکثر امتیازات در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، عنوان «دانشجوی برتر اکتشاف معدن» را در میان تمامی دانشگاه‌های کشور از سوی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران به‌دست آورد.

بر اساس اعلام انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، این انتخاب پس از ارزیابی جامع فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی انجام شده و سیفی توانسته است به‌واسطه عملکرد برجسته خود در این حوزه، تقدیرنامه رسمی دانشمند برجسته زمین‌شناسی اقتصادی، دکتر عبدالمجید یعقوب‌پور، را دریافت کند.

عالیه سیفی تاکنون ۷ عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی منتشر کرده و همچنین در پروژه‌های متعدد اکتشاف معدن همکاری داشته است؛ فعالیت‌هایی که نقش مهمی در انتخاب وی به‌عنوان دانشجوی نمونه کشوری ایفا کرده است.