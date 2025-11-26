پخش زنده
امروز: -
برنامههای «دکتر سلام» با موضوع روایت تازه از سویه جدید کرونا، «مثبت آموزش» با موضوع مسیر تازه رشد و موفقیت در مدرسه و به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی، فیلم «پی ۲۲» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با حضور متخصص بیماریهای عفونی، به بررسی ویژگیها و نشانههای سویه جدید کرونا میپردازد.
این برنامه امروز میزبان دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
در این گفتوگو، مهمترین تفاوتهای سویه جدید، نحوه انتشار، نشانههای بالینی و آخرین توصیههای پیشگیری برای عموم مخاطبان مطرح میشود.
«دکتر سلام» با اجرای دکتر فرهی امروز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه امروز «مثبت آموزش» به سراغ تجربههای مؤثر در رشد علمی و ورزشی دانشآموزان میرود.
«مثبت آموزش» امروز با حضور عباسعلی مظفری (سردبیر رشد معلم) و هلیا خانواده، مربی و بازیکن تیم ملی فوتسال دانشآموزی، روی آنتن میرود.
در این برنامه، موضوعات مرتبط با انتشار مجلات رشد، مسابقات جام جهانی دانشآموزان در رشته فوتسال و همچنین روز بسیج مرور و تحلیل میشود و مهمانان درباره تجربههای آموزشی، انگیزشی و ورزشی دانشآموزان گفتوگو میکنند.
«مثبت آموزش» امروز ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
فیلم «پی ۲۲»
به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی، شبکه نمایش فیلم «پی ۲۲» را برای مخاطبان پخش میکند.
«پی ۲۲» به کارگردانی حسین قاسمی جامی اثری که با محوریت رشادتهای دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده، پنج شنبه ۶ آذر ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
فیلم سینمایی «پی ۲۲» نام اصلی ناوچه جوشن نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس است که ماموریتهای موفقیت آمیزی را در دفاع از آبهای سرزمینی و همچنین تامین امنیت کشتیهای نفتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در آن دوران پشت سر میگذارد.
ناوچه جوشن ۲۹ فروردین ۶۷ در عملیاتی نابرابر در دفاع از یکی از سکوهای مهم نفتی به محاصره نیروی دریایی آمریکا و تعدادی هواپیمای دشمن درآمد و در جنگی نابرابر همه کارکنان آن جز یک نفر به درجه رفیع شهادت رسیدند.
این فیلم نیز روایت آن حماسه ماندگار است که در آن هادی ساعی در نقش هادی تقدیر تنها بازمانده ناوچه به عنوان بازیگر نقش اول مرد آن حماسه را برای نوید پسر فرمانده شهید ناوچه جوشن که خود از پرسنل دریایی ارتش و پیگیر آن جنگ نابرابر است، روایت میکند.
امین حیایی، افسانه بایگان و نسرین مقانلو از بازیگران این فیلم به شمار میآیند.
فیلم سینمایی «پی ۲۲» جمعه ۷ آذر ماه ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.