به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عارف طهماسبی قرابی بیان کرد: با توجه به افزایش آلودگی ناشی از ریزگرد‌ها و گردوغبار شدید، اجرای عملیات شستشوی پست‌های انتقال و فوق‌توزیع برای جلوگیری از بروز خاموشی و حوادث احتمالی ضروری بود.

وی گفت: طی ۲ ماه گذشته، ۱۷ پست فوق‌توزیع ۱۳۲ کیلوولت و پنج پست انتقال در سطوح ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با همکاری واحد امور ترابری شرکت شستشو شده‌اند.

مدیر امور انتقال شرق اهواز افزود: بخشی از پست‌های این ناحیه پیش‌تر با پوشش عایقی RTV مقاوم‌سازی شده‌اند و به‌دلیل مقاومت بالاتر در برابر آلودگی، نیازی به شستشو نداشتند.

طهماسبی قرابی تاکید کرد: آلودگی بالای منطقه سبب می‌شود شستشوی مستمر پست‌ها و خطوط برق به‌عنوان یک ضرورت دائمی مطرح باشد؛ موضوعی که نیروی انسانی، تجهیزات و هزینه زیادی می‌طلبد و از تفاوت‌های مهم شبکه برق خوزستان با سایر مناطق کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین از هرس و اصلاح بیش از سه هزار اصله درخت از ابتدای سال تاکنون در حریم خطوط فوق‌توزیع و انتقال جهت پیشگیری از حوادث احتمالی خبر داد.

به گفته وی، ناحیه شرق اهواز یکی از بزرگ‌ترین نواحی بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان است که علاوه بر تامین برق بخش‌هایی از شهرستان‌های اهواز، کارون و باوی، برق صنایع بزرگی همچون فولاد اهواز و لوله‌سازی را نیز تامین می‌کند.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد را بر عهده دارد.