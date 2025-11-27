به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید بر اینکه این حمایت شامل حمایت از بانوان شاغل باردار در واحدهای صنعتی،خصوصی و تعاونی هاست گفت : احداث خوابگاه های متاهلان ویژه دانشجویان و طلاب، پرداخت تسهیلات مسکن و اشتغال، ساخت منازل مسکونی و مراکز نگهداری کودکان با جدیت در دستور کارِ مسئولان قرار دارد

محمدجواد کولیوند افزود: اطلاع رسانی مناسبِ قوانینِ و مشوق هایِ مرتبط با فرزندآوری از جمله پرداختِ تسهیلاتِ اشتغالزا در بخش هایِ منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن از مصوبات جلسه بود

سمیرا کرمی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری سمنان از تسریع در پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ابلاغ نامه یِ صندوق بازنشستگی کشور مبنی بر اجرای قانون بازنشستگی ۲۰ ساله بانوانِ استانِ سمنان خبر داد.