اقتدار بسیج، پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان در همایش بسیجیان شهرستان خوروبیابنک با تأکید بر نقش محوری بسیج در صیانت از ارزش‌ها و امنیت ملی، گفت: فرهنگ بسیجی امروز به یک الگوی الهام‌بخش در عرصه‌های مختلف تبدیل شده است.

سرهنگ حسین رجب‌پور در جمع بسیجیان شهرستان خوروبیابانک افزود: اقتدار بسیج ریشه در ایمان، بصیرت و روحیه خدمت‌رسانی دارد و همین ویژگی‌ها سبب شده تا این نهاد مردمی در همه میدان‌ها پیشگام باشد.

وی گفت: حضور جوانان و دانش‌آموزان بسیجی در صحنه‌های مختلف، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان تقویت روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای پیشرفت را از شاخصه‌های مهم بسیج عنوان کرد و افزود:امروز بسیج تنها یک تشکل نیست، بلکه یک تفکر و یک مکتب است؛ مکتبی که امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را تضمین کرده است.

سرهنگ رجب‌پور با تأکید بر اینکه بسیجیان در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم بوده‌اند گفت: این روحیه مردمی، رمز ماندگاری و اقتدار بسیج در طول سال‌هاست.

در این برنامه، سرود‌های حماسی با اجرای گروه‌های سرود بسیج، شور و حال ویژه‌ای به مراسم بخشید و جلوه‌ای از وحدت، معنویت و آمادگی نیرو‌های بسیجی را به نمایش گذاشت.

همچنین در حاشیه این همایش، رژه موتوری و خودرویی بسیجیان از سطح شهر تا محل برگزاری مراسم برگزار شد که با استقبال مردم و همراهی خانواده‌ها همراه بود.