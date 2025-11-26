پخش زنده
جلسه بررسی ظرفیتها و گسترش همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی میان جهاد دانشگاهی و گروه صنعتی تراکتورسازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست امکان توسعه همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و صنعتی میان جهاد دانشگاهی و تراکتورسازی بررسی و همچنین از خطوط تولید گروه صنعتی تراکتورسازی بازدید انجام شد.
در ابتدای این نشست، سلگی مدیرکل نیازسنجی و راهبری طرحهای آموزشی جهاد دانشگاهی با معرفی ظرفیتها و توانمندیهای جهاد دانشگاهی در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اشتغال و فناوری و تجاری سازی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی به ارایه خدمات مختلف به اقشار مختلف جامعه منجمله سازمانها و نهادها و شرکتها مبادرت میکند.
وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در سطح کشور با برخورداری از قریب به ۵۰ واحدسازمانی، چهار پژوهشگاه، ۲۴ پژوهشکده و بیش از ۱۲۰ گروه پژوهشی، دو دانشگاه، پنج مؤسسه آموزش عالی، خبرگزاریهای مختلف از جمله ایسنا، ایکنا، بازارکار و سیناپرس و همچنین مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا)، و ۱۶۰ مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت و دو مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و کانون ارزیابی شایستگی برای ارزیابی مدیران و داوطلبان آزمونهای استخدامی، نقش مهمی در ارائه خدمات علمی و تخصصی به کشور دارد.
وی اظهار کرد: رسالت جهاد دانشگاهی، داشتن نقش حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت است و نگرش آن نیز رشد و توسعه کشور در دنیاست و تراکتورسازی در ۴۵ سال گذشته رشد و توسعه یافته و ما میتوانیم را به منصه اجرا گذاشته است
سلگی افزود: ارتباط صنعت با مراکز علمی، دانشگاهی و تخصصی کلید حل مشکلات کشور است، هر توسعهای در کشور با حضور مراکز علمی و تخصصی میسر شده است.
وی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در تولید موتور و قلب تپنده قطار ملی، آمادگی این نهاد را در همکاری در توسعه محصولات فناورانه شرکت تراکتورسازی اعلام کرد.
خسرو کنعانی، سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی، نیز ضمن معرفی ظرفیتهای استان، بخشهای ناباروری و طب کار و فعالیت خبرگزاریهای سازمان را تشریح کرد و بر نقش این نهاد در توسعه علمی و فناوری استان و کشور تأکید نمود.
نادر بهلولی هم تاریخچه و ساختار اداری گروه صنعتی تراکتورسازی را تشریح و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد قطعاتی این مجموعه در داخل کشور تولید میشود.
وی افزود: تراکتورسازی انواع موتور، قطعات ریختهگری، ژنراتور، پمپ آب، ادوات کشاورزی و محصولات خودرویی را تولید کرده و علاوه بر بازار داخلی، صادرات زیادی به کشورهای مختلف از جمله عراق و اقلیم کردستان، عمان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروس، اتحادیه اروپا و... دارد که باعث ارزآوری بیش از ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از موفقیتهای صنایع، مدیون همراستایی سازمانها و ارگانهایی مانند جهاد دانشگاهی است. پشتیبانی دانشگاهها و مراکز علمی، از واحدهای صنعتی جزو الزامات است و هیچ شرکت و سازمانی نمیتواند ادعا کند که فقط با هماهنگی عوامل داخل سازمانی به موفقیت دست یافته است
بهلولی با اشاره به گستره موفقیتهای جهاد دانشگاهی در بخش پزشکی، پژوهشی، فنی و مهندسی و... گفت: قابلیتهای این نهاد قابل ارزشگذاری نیست. ما میتوانیم در قالب همکاری صنعت و دانشگاه در حوزههای مختلف با جهاد دانشگاهی همکاری داشته باشیم. اینگونه ارتباطات باعث فراهمسازی زمینههای رشد صنعت و اقتصاد در سطح کشور و استان آذربایجان شرقی میشود.
در پایان جلسه مقرر شد تا مقدمات امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک در حوزههای آموزش، پژهش و فناوری، اشتغال و کارآفرینی و تجاری سازی و صنعتی صورت گیرد.
تراکتورسازی ایران اکنون با ۹ شرکت اقماری در تبریز، ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرزها، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است که در حال حاضر ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین میکند و سال گذشته ۴۱ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات انواع تراکتور، موتور و قطعات ریخته برای کشور داشته است.