نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه چهارمین جلسه از سلسله جلسات طرح توسعه اروند و کارون با اعلام اینکه طرح لایروبی اروند به مرحله اجرا رسیده است، از اجرای این طرح در طول ۳ سال خبر داد و گفت: برای لایروبی اروند، قریب به ۳۰ همت نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، چهارمین جلسه از سلسله جلسات طرح توسعه "اروند" و "کارون" (سهشنبه ۴ آذرماه) با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و مجمع نمایندگان استان خوزستان به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در بخش آغازین این نشست، مجید داغری، نماینده مردم دشتآزادگان و هویزه در مجلس، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر، هاشم خنفری نماینده مردم شادگان، فرشاد ابراهیمپور نماینده مردم ایذه و رضا جباری نماینده مردم مسجدسلیمان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بهعنوان نمایندگان استان خوزستان در مجلس با اشاره به اهمیت استراتژیک استان و حقی که به گردن کشور دارد، مسائل پیش روی توسعه حوزههای انتخابیه خود را بازگو و مسیر توسعه استان و بخشی از توسعه کشور را در حل این مسائل برشمردند.
در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی، رئیس دیوان محاسبات استان خوزستان و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با تأکید بر لزوم حل مشکلات استان خوزستان، از پیشرفت طرح توسعه اروند، کارون و خوزستان خبر دادند و گزارشی از مجموعه تصمیمات و اقداماتی که در این زمینه به انجام رسیده، ارائه کردند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این نشست و در تشریح آن عنوان کرد: بحث حفظ اروند یکی از بحثهای بسیار مهمی بود که در سفر نظارتی که به خرمشهر و آبادان داشتیم، به این جمعبندی رسیدیم که این منطقه مربوط به یک استان نیست و مربوط به کشور است. از طرفی با اشراف به اینکه خوزستان حق بزرگی به گردن ایران دارد، تأکید ما از همان جلسه اول بر این بود که باید توسعه پایدار خوزستان را پیگیری کنیم.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه با هماهنگیهایی که با دولت انجام شد و حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکنون جلسات گوناگونی با استاندار و نمایندگان استان خوزستان برگزار کردیم، افزود: ما این کار را از مجلس به عنوان یک کار زودگذر شروع نکردهایم؛ بلکه انگیزه ما توسعه پایدار خوزستان بوده است. در همین راستا جلسه امروز چهارمین جلسه ما در این خصوص است که با حضور و همراهی خوب سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد تا بتوانیم یک برنامه مدون تعریفشده را برای خوزستان و توسعه پایدار این استان داشته باشیم.
حاجیبابایی ادامه داد: از ابتدا هم قرار و تأکید ما بر این بود که این برنامه را با اروند و لایروبی آن شروع کنیم تا ظرفیتهای بندرهای گوناگون آن بتواند افزایش پیدا کند و یک پویایی و جهش در اقتصاد منطقه ایجاد شود. جمعبندی ما در این جلسات هم بر این بود که برای لایروبی اروند، قریب به ۳۰ همت نیاز است و پیش بینی شده است؛ که ۳.۷ همت از آن برای امسال است که کار اجرایی را امسال شروع کنند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی ۳ ساله شده که لایروبی اروند بهطور کامل انجام بپذیرد، تصریح کرد: بعد از لایروبی و توسعه اقتصاد اروند، نوبت شهرستانها و دیگر پروژههای استان است که آن هم نیاز به برنامهریزی و برنامه مدون دارد.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه باید به هر کدام از شهرستانهای استان خوزستان نگاه خاص شود تا بدهکاری همه مردم به خوزستان ادا شود؛ تصریح کرد: ما مسئولان به مردم ایران و ایران به خوزستان بدهکار است. باید حق آنها و حق شهیدان و هشت سال دفاع مقدس و اینکه خوزستان نقش مهمی در منابع مالی ایران ایفا میکند دا بپردازیم. حق مردم ما نیست که از این ظرفیت بالای کشور استفاده نکند؛ این هم نگاه رهبری و هم نگاه دولت و مجلس به خوزستان است.
حاجیبابایی با اعلام اینکه این جلسه آخرین جلسه ما درخصوص اروند و خوزستان نخواهد بود، اضافه کرد: در گفتوگوهایی که با دکتر قالیباف هم داشتیم. همواره تأکید بر این دارد که اهواز و خوزستان را به نحو ویژه در برنامهها بیاورید؛ لذا این جلسات با قوت ادامه پیدا میکند و بهزودی شاهد همین جمع در خوزستان خواهیم بود و پروژه اجرایی شروع خواهد شد. مردم باید حضور و شروع کار ما در منطقه را ببینند و دلگرم شوند.
وی در پاسخ به این سوال که زمان دقیق آغاز طرح توسعه و لایروبی اروند چه زمانی است؟ زمان آغاز طرح را سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد، بعد هم پروژههای دیگری در سطح استان وجود دارد که خوزستان را به عنوان یکی از استانهای پیشرو معرفی کند و باید به انجام برسد.
نایب رئیس مجلس در پایان با اشاره به اینکه همکاریها بین دستگاهها در مسیر اجرای این طرح خیلی خوب بوده است، اضافه کرد؛ باید از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار و نمایندگان استان خوزستان و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری تشکر کنیم که همراهی خوبی را انجام دادند و همه باهم همگام شدیم و دست به دست هم دادیم تا قدمهای خوب و عملیاتی برداریم و اکنون لایرویی اروند به مرحله اجرا رسیده است.