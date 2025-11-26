تنش‌ها در مرز‌های پاکستان و افغانستان بار دیگر افزایش یافته و در حالی که دولت کابل مدعی است که پاکستان در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا حملات هوایی انجام داده است، وزیر دفاع دولت اسلام آباد این ادعا را رد کرد و آن را بی‌اساس خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان ادعای مقامات افغانستان در زمینه حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان را رد کرد.

همچنین «ژنرال احمد شریف چوهدری» سخنگوی ارتش پاکستان نیز در واکنش به این ادعا اعلام کرد: اسلام‌آباد هیچ شهروند عادی را در افغانستان هدف قرار نداده و هرگونه عملیات نظامی توسط پاکستان با اطلاع رسانی عمومی همراه است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که افغانستان پاکستان را به حملات همزمان با وقوع یک حمله انتحاری در مقر سپاه مرزی اترش پاکستان در پیشاور متهم کرد که در آن سه سرباز پاکستانی جان باختند.

گفتنی است در دو ماه اخیر سه دور مذاکرات امنیتی میان اسلام‌آباد و کابل در دوحه و ترکیه برگزار شد، اما به گفته مقامات پاکستانی این نشست‌ها نتایج ملموسی نداشت و اختلاف‌ها بر سر اجرای تعهدات دوحه و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان ادامه دارد.

اسلام‌آباد تاکید کرده است که ریشه موج فعلی حملات تروریستی در پاکستان به وجود پناهگاه‌های امن و مراکز جذب نیرو در افغانستان بازمی‌گردد و صبر پاکستان در برابر این تهدید‌ها محدود است.