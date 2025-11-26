پخش زنده
آتشسوزی در زیرزمین یک واحد مسکونی در شهرک کارمندان مهاباد، یک دستگاه خودروی سواری را طعمه حریق کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، معاون عملیات سازمان آتشنشانی مهاباد گفت: این حادثه ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه در منطقه شهرک کارمندان رخ داد که با حضور به موقع سه گروه از آتشنشانان حریق مهار و از سرایت آن به طبقات بالایی جلوگیری شد.
سردار فداکار مکری افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد علت حادثه اتصال سیمکشی خودرو بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل غیرفعال بودن سیستم اعلام حریق، دود حاصل از آتشسوزی به طبقات بالایی سرایت و موجب تنگی نفس در برخی از ساکنان واحد مسکونی شده بود.