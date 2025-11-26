به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: این حادثه ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه در منطقه شهرک کارمندان رخ داد که با حضور به موقع سه گروه از آتش‌نشانان حریق مهار و از سرایت آن به طبقات بالایی جلوگیری شد.

سردار فداکار مکری افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد علت حادثه اتصال سیم‌کشی خودرو بوده است.

وی ادامه داد: به دلیل غیرفعال بودن سیستم اعلام حریق، دود حاصل از آتش‌سوزی به طبقات بالایی سرایت و موجب تنگی نفس در برخی از ساکنان واحد مسکونی شده بود.