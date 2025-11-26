بسیجی کارآفرین ملایری توانسته است برای ۱۵ نفر به شکل مستقیم و ۳۰ تا ۴۰ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در کارگاه این بانوی کارآفرین خانم‌ها فعالیت دارند، خانم تکلو ماهیانه حدود هفت هزار دست لباس بچه گانه تولید می کند.

صفر تا صد کار در این کارگاه انجام می شود و عمده تولیدات را به تهران ارسال می کند.

این بانوی کارآفرین از سال نود مشغول کار خیاطی بوده و تاکنون تسهیلاتی هم از بسیج سازندگی دریافت کرده است.

بسیج سازندگی هم اکنون ۲۸ کارکاه فعال دارد.

از ابتدای سال تاکنون بسیج سازندگی ملایر با پرداخت ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ۱۶۵ شغل ایجاد کرده است.