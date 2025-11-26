به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرج الله ایلیات در کارگروه توسعه انرژی های تجدید پذیر گفت : ۱۳۰ مگاوات تعهد استان سمناتن برای تولید برق خورشیدی بود که تاکنون ۱۵۸ مگاوات وارد مدار شده است .

وی افزود: تا پایان امسال ۷۰ نیروگاه بزرگ مقیاس و حدود ۱۰۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاه کوچک مقیاس تا پایان سال وارد مدار می شود .

وی با بیان اینکه سمنان جزء چهار استان اول تولید برق خورشیدی است گفت : کسانی که بعد از دریافت مجوز راه اندازی نیروگاه خورشیدی ، کار راه اندازی را آغاز نکردند ؛ یک نوبت اخطار می گیرند و بعد از آن مجوز آنها لغو خواهد شد .

در کارگروه توسعه انرژی های تجدید پذیر مشکلات و چالش های احداث نیروگاه های خورشیدی ، طولانی بودن اخذ مجوز اتصال به شبکه، زمان بر بودن واگذاری زمین، طولانی بودن تخصیص ارز بانک مرکزی، طولانی بودن فرایند تخصیص کالا و فسخ پروانه هایی که نتوانستند اقدامی کنند بررسی شد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت : همه مسئولان استان باید دغدغه انرژی های تجدید پذیر را داشته باشند و اگر در بخش زمین مشکلی وجود داشت باید به طور جدی پیگیری کنند.