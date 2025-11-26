دادستان مرکز استان اردبیل گفت: در پی وصول گزارش مبنی بر اخذ ارز یارانه‌ای برای امر واردات و استنکاف از ایفای تعهدات ارزی، کیفرخواست متهمین پرونده فساد اقتصادی به ارزش ۶۲۲۵۰۰۰ یورو صادر و پرونده به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل اظهار کرد: در پی وصول گزارش مبنی بر اخذ ارز یارانه‌ای برای امر واردات و استنکاف از ایفای تعهدات ارزی، به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال و در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات لازم صادر و با پیگیری‌های ویژه معاونت حقوق عامه دادستانی و بازپرس ویژه پرونده و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی در نهایت با احراز بزه انتسابی، کیفرخواست متهمین پرونده فساد اقتصادی به ارزش ۶ میلیون و ۲۲۵ هزار یورو صادر و پرونده به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال شد.

وی افزود: متهمین اصلی پرونده در قالب دو شرکت تجاری خانوادگی با دریافت ارز به بهانه واردات کامیون‌های کشنده از اجرای تعهدات خویش خودداری کرده و عملاً مبالغ ارزی مذکور را به نحو نامشروع تصاحب کرده بودند که به‌محض دریافت گزارش و تشکیل پرونده‌های قضایی، تحقیقات اولیه بلافاصله شروع و با احراز موضوع، متهمین تحت تعقیب قرار گرفته و به حول و قوه الهی حقوق بیت‌المال در مرحله دادسرا استیفا شد.

دادستان مرکز استان اردبیل تأکید کرد: مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی در دستور کار ویژه دادستانی اردبیل قرار دارد و پرونده‌های مشابه دیگری تحت رسیدگی بوده که به‌محض حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.