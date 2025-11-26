به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارگر پاکدست شهرداری کلاردشت وقتی کیفی پر از پول را پیدا کرد همه تلاش خود را برای پیدا کردن صاحب کیف انجام داد و سرانجام موفق شد به صاحبش برگرداند.

جعفرفخاری یکی از نیرو‌های خدمات شهری شهرداری کلاردشت، کیف پول و مدارک شخصی را که بعنوان مسافر، به شهر کلاردشت سفر کرده بود را بدون هیچ چشم داشت مالی به او بازگرداند.