به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید آقابیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: عمده ارقام کشت شده ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۳ و ۷۰۴ است.

آقابیکی با بیان اینکه کشت این محصول با الگوی کشت منطبق است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع و سرمتی زودرس اقبال به سمت محصولات پر بازده افزایش داشته است.

آقابیکی افزود: ۳۰ درصد ذرت علوفه ای استان سمنان در شاهرود تولید می شود.

امسال به طور میانگین از هر هکتار مزرعه ذرت علوفه ای ۵۰ تن محصول برداشت شده است.