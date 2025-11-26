پخش زنده
برداشت ذرت علوفه ای در ۶۲۰ هکتار از مزارع شاهرود به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید آقابیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: عمده ارقام کشت شده ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۳ و ۷۰۴ است.
آقابیکی با بیان اینکه کشت این محصول با الگوی کشت منطبق است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع و سرمتی زودرس اقبال به سمت محصولات پر بازده افزایش داشته است.
آقابیکی افزود: ۳۰ درصد ذرت علوفه ای استان سمنان در شاهرود تولید می شود.
امسال به طور میانگین از هر هکتار مزرعه ذرت علوفه ای ۵۰ تن محصول برداشت شده است.