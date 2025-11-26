مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از محل منابع اوراق مالی اسلامی بررسی شده و روند تازه‌ای را برای تسویه مطالبات در دست اقدام است و این ظرفیت در پروژه‌ها استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در جلسه بررسی روند تامین مالی پروژه‌های راهسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ایجاد شده از قانون بودجه بابت تامین مالی پروژه‌ها از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و باتوجه به موقعیت خاص و شرایط ویژه آذربایجان‌غربی و لزوم تسریع در اجرای طرح‌های اداره کل راه و شهرسازی، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و اسناد اوراق مالی اسلامی در قالب سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی مشخص پرداخت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این روند علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر پیمانکاران، موجب افزایش انگیزه و توان عملیاتی آنان در پیشبرد پروژه‌ها خواهد شد.

آرامون افزود: همچنین با رفع مشکلات مالی، انتظار می‌رود روند اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری گرفته و کیفیت خدمات عمرانی ارتقا یابد.