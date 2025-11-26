مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۳ طرح ملی هوش مصنوعی، مسیر تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های این حوزه را با ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و تعیین منابع پایدار برای آن ساماندهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) با اعمال اصلاحاتی، ماده ۱۳ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند. بر اساس این ماده، اقداماتی برای تقویت نظام تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی در کشور پیش‌بینی شده است.

ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی

طبق بند «الف»، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» زیرمجموعه سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل می‌شود. سرمایه اولیه این صندوق، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که طی سه سال در لوایح بودجه سنواتی تعیین خواهد شد. اساسنامه صندوق شامل ساختار، وظایف، اختیارات و نحوه نظارت، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است با تصویب هیأت امنا، سالانه حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را به این صندوق اختصاص دهد. علاوه بر اعتبارات بودجه‌ای، کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه‌های دولتی و عمومی نیز می‌تواند به صندوق واریز شود.

تعیین بودجه مستقل برای سازمان ملی هوش مصنوعی

در بند «ب»، دولت مکلف شده است بودجه مورد نیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را در قالب ردیفی مستقل و متناسب با وظایف تعیین‌شده در این قانون، در لوایح بودجه سالانه لحاظ کند.

حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی

طبق بند «پ»، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی—از جمله زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و داده‌گان، و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع—مشمول مزایای بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌شود.

تخصیص منابع از محل درآمد‌های وزارت ارتباطات

در بند «ت»، دولت موظف شده است سالانه حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد‌های اپراتور‌ها تأمین می‌شود، برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، ارائه یارانه خدمات پردازشی، حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوپای این حوزه و سایر هزینه‌های مرتبط، در چارچوب قانون بودجه، به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.

ضرورت دستگاه‌ها به پیش‌بینی اعتبارات مرتبط با هوش مصنوعی

در بند «ث» نیز همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف حوزه هوش مصنوعی در سقف بودجه سالانه خود پیش‌بینی شود.