با بهرهبرداری از پروژه آبرسانی روستای گوینیک در شهرستان راز و جرگلان، ۱۶۰ خانوار روستایی پس از سالها انتظار به شبکه پایدار آب شرب متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به ساخت مخزن ۱۵۰ مترمکعبی ذخیرهسازی آب گفت: این مخزن نقش مهمی در پایداری و تنظیم فشار شبکه دارد و امکان ذخیرهسازی مطمئن آب را برای ساعات پیک مصرف فراهم میکند.
وی افزود: برای تکمیل شبکه، ۷۰۰ متر خط انتقال از چاه تا مخزن و همچنین یک کیلومتر توسعه شبکه توزیع اجرا شد که به واسطه آن آب سالم به صورت یکنواخت به کانونهای مصرف میرسد.
مدیرعامل آبفا تصریح کرد: تجهیز چاه موجود، احداث اتاقک حفاظتی، نصب تابلو برق و راهاندازی سیستم کلرزنی، سلامت و کیفیت آب شرب این روستا را تضمین کرده است.
وی همچنین به اجرای خط رانش چاه و ساخت سه باب حوضچه شیرآلات بهمنظور مدیریت جریان و توزیع دقیق آب در شبکه اشاره کرد.
فاطمی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال اجرا شده است، تأکید کرد: حاصل این تلاش، ایجاد شبکهای پایدار، ایمن و استاندارد برای مردم گوینیک است و این طرح نقش مهمی در ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی ساکنان خواهد داشت.
وی همچنین از اجرای طرحهای توسعهای تکمیلی خبر داد و افزود: برای تأمین پایدار آب در بلندمدت، حفر یک حلقه چاه جدید در دستور کار قرار گرفته و عملیات آن در حال اجراست.