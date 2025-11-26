پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان صاف تا کمی همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد بود.
او افزود: دریا آرام و شرایط برای ترددهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.
حمزه نژاد تصریح کرد: در صورت تغییر نکردن نقشههای هواشناسی، این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.
او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.