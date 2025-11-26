آسمان کیش، صاف همراه با گذر ابر، ۵ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد بود.

او افزود: دریا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

حمزه نژاد تصریح کرد: در صورت تغییر نکردن نقشه‌های هواشناسی، این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.