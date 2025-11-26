پخش زنده
امروز: -
مسئول بسیج جامعه پزشکی سردشت گفت:یک تیم ۱۰ نفره از پزشکان و نیروهای درمانی به منطقه مرزی عباسآباد اعزام شد و در یک مأموریت یکروزه به بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی خدمات درمانی، بهداشتی و مشاورهای ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسئول بسیج جامعه پزشکی سردشت در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: یک تیم ۱۰ نفره از پزشکان و نیروهای درمانی به منطقه مرزی عباسآباد اعزام شد و در یک مأموریت یکروزه به بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی خدمات درمانی، بهداشتی و مشاورهای ارائه دادند.
این تیم اعزامی شامل پزشک عمومی، سه ماما، دو دارویار، دو پرستار، دو مددکار و دو روانشناس بود که با حضور در روستا، غربالگری، ویزیت، آموزشهای بهداشتی و درمانهای اولیه را بهصورت رایگان انجام دادند.
مسئول بسیج جامعه پزشکی سردشت، افزود: از ابتدای امسال تاکنون سه تیم پزشکی به سه روستای محروم و کمبرخوردار اعزام شدهاند و در مجموع بیش از هزار نفر از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدهاند.
او گفت: هدف ما این است که هیچ خانوادهای در دورترین نقطه مرزی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی باز نماند.