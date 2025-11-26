اجتماع بسیجیان مهاباد به مناسب سالروز تأسیس بسیج مستضعفان، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در تالار وحدت در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرمانده سپاه مهاباد در این همایش با بیان اینکه شعار این همایش بسیج، مردم و اقتدار ملی است گفت: پنجم آذر یادآوار رشادت‌ها ایثار و مردانگی‌های این سرزمین است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار اکبر نوروزی افزود: امروز ما به عنوان بسیجی با افتخار لباس خدمت را برتن کرده‌ایم و خدمت برای یک بسیجی زمان و مکان نمی‌شناسد.

فرماندار ویژه مهاباد هم در این همایش به فلسفه تشکیل بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی اشاره کرد و افزود: تدبیر هوشمندانه امام خمینی (ره) بود که با تأسیس بسیج موجب شد مردم از چرخه انقلاب خارج نشوند و نتیجه این امر را حالا در خدمت بی منت بسیجیان و نقش آنها در تامین امنیت می‌توان دید.

محمد صادق امیرعشایری، دفاع مقدس هشت ساله و دوازده روزه اخیر را مصداق بارز حضور بسیجیان در خط مقدم توصیف کرد و افزود: بسیج همواره به عنوان پشتیبان سایر پاسداران امنیت کشور و نیرو‌های مسلح جانانه پای این مرز و بوم ایستاده است.

وی در ادامه برای بسیج در شرایط امروز جامعه سه ماموریت مهم تعریف کرد گفت: تقویت توان دفاعی کشور، تقویت اعتماد عمومی و نگهبانی از انسجام ملی سه ماموریت مهمی است که امروز بسیج و بسیجیان بر عهده دارند.

تکمیل می‌شود...