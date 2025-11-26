به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بازدید میدانی مسئول مرکز جهادکشاورزی باراندوزچای از باغات شهرستان ارومیه با هدف پیگیری روند برقدارکردن چاه‌های کشاورزی امروز انجام شد.

در این بازدید که با هدف ارتقای بهره‌وری منابع آب، کاهش هزینه‌های انرژی و حمایت از تولیدکنندگان بخش باغداری صورت گرفت، ضمن بررسی وضعیت فعلی چاه‌ها، مشکلات و نیاز‌های باغداران به صورت مستقیم مورد گفت‌و‌گو و ارزیابی قرار گرفت.

خرسندی مسئول مرکز جهادکشاورزی باراندوزچای با تأکید بر اهمیت برقدار کردن چاه‌ها اظهار داشت:این اقدام یک گام مهم در راستای پایداری تولید و کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است که به طور مستقیم به نفع کشاورزان و محیط‌زیست خواهد بود.

وی افزود: با هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، روند برقدار شدن چاه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد تا باغداران منطقه بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه همچنان با قدرت و جدیت در مسیر حمایت از کشاورزان، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و تحقق کشاورزی هوشمند و پایدار گام برمی‌دارد.