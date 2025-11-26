به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاقمندان برای شرکت در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در رشته‌های حفظ، ترتیل، روخوانی و اذان به پایگاه مسابقه مراجعه و نام نویسی کنند.

داوطلبان با مراجعه به نشانی مسابقه و تکمیل مشخصات فردی در این مسابقه نام نویسی کنند.

سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج پنجشنبه ۶ آذر از ساعت ۹ صبح در مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار می شود.