سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ویژه دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاقمندان برای شرکت در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در رشتههای حفظ، ترتیل، روخوانی و اذان به پایگاه مسابقه مراجعه و نام نویسی کنند.
داوطلبان با مراجعه به نشانی مسابقه و تکمیل مشخصات فردی در این مسابقه نام نویسی کنند.
سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج پنجشنبه ۶ آذر از ساعت ۹ صبح در مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار می شود.