تلفات حوادث کار در مازندران طی هفت ماهه نخست سال ۶ درصد کاهش یافت و سقوط از بلندی همچنان اصلیترین عامل مرگ کارگران در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۶ درصدی تلفات حوادث کار در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.
علی عباسی با اعلام این خبر گفت: در این مدت ۶۷ نفر (۶۶ مرد و یک زن) بر اثر حوادث کار جان باختهاند که از این تعداد ۴۵ نفر متأهل و بقیه مجرد بودهاند.
وی افزود: سقوط از بلندی با ۴۲ فوتی، رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده و پس از آن برخورد با جسم سخت با ۱۰ فوتی، برقگرفتگی با ۹ فوتی و سایر موارد با ۶ فوتی در ردههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران به تفکیک زمانی حوادث اشاره کرد و گفت: مرداد ماه با ۱۶ مورد، پرحادثهترین و فروردین ماه با ۴ مورد، کمحادثهترین ماه در این دوره بودهاند.
این مقام مسئول به تقسیمبندی جغرافیایی آمار پرداخت و گفت: شهرستان ساری با ۱۲ فوتی، آمل با ۹ فوتی و بابل با ۶ فوتی بیشترین آمار را داشتهاند، در حالی که شهرستانهای بهشهر و محمودآباد هرکدام با یک فوتی کمترین موارد را ثبت کردهاند.
عباسی در ادامه گفت: گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی بیشترین آمار و گروه سنی بالای ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار تلفات را به خود اختصاص دادهاند.
وی از کاهش ۶ درصدی مصدومان حوادث کار نیز خبر داد و افزود: ۴۹۸ مصدوم ناشی از حوادث کار (۴۶۲ مرد و ۳۶ زن) در این مدت به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در پایان با اشاره به راهکارهای کاهش حوادث ناشی از کار، بر ارزش نهادن به جان انسانها، اجرای برنامههای ایمنی، رعایت استانداردها، آموزش مستمر و ایجاد نظام اطلاعرسانی تأکید کرد.