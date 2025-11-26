به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مراسم معنوی از میدان میرعماد تا چهارراه عمران با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان برگزار شد و جلوه‌ای از عشق و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

در پایان این مراسم، پیکر شهید گمنام در باغستان جهاد کشاورزی آرام گرفت تا یاد و نام او برای همیشه در دل‌های مردم این دیار زنده بماند.

این مراسم در ادامه برنامه‌های استقبال از کاروان شهداست؛ چرا که از دوشنبه هفته گذشته هشت شهید گمنام به همراه پیکر شهید والامقام صمغ‌آبادی وارد استان قزوین شدند و فضای شهر را آکنده از عطر ایثار و شهادت کردند.

حضور این شهیدان یادآور روز‌های پرشور دفاع مقدس و نماد ماندگاری فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

مردم قزوین با حضور پرشور خود در این آیین بار دیگر نشان دادند که راه شهیدان همچنان زنده است و نسل امروز نیز با همان روحیه ایمان و اتحاد، ادامه‌دهنده مسیر آنان خواهد بود.