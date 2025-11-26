به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: نخستین اردوی کتابخوانی عشایر از مرحله سوم این طرح امروز به میزبانی منطقه عشایری بیخ و بنگل داراب، برگزار شد.

محمدحسین فیروزی با اشاره به اجرای سال سوم اردوی کتابخوانی عشایر؛ به عنوان رویداد یک روزه ارائه خدمات فرهنگی به عشایر در استان فارس افزود: براساس برنامه‌ریزی‌ها ۱۰ اردو تا پایان سال در مناطق عشایر نشین استان برگزار می‌شود.

به گفته وی، در مرحله اول و دوم این رویداد در دو سال گذشته، ۱۵ اردو در مناطق بکر عشایری برگزار شد که مورد استقبال عشایرنشینان فارس قرار گرفت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با بیان اینکه اردوی کتابخوانی عشایر فارس، طرح تحسین‌شده در کشور است، گفت: هدف از برگزاری این اردوها، ایجاد یک جریان و حرکت امیدآفرین است و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی، در انجام وظایف خود نسبت به جامعه عشایر، احساس تکلیف کنند.

فیروزی افزود: چهار طرح کتابخوانی ویژه جامعه عشایری فارس برنامه‌ریزی شده که با کمک استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تداوم طرح اردوی کتابخوانی عشایری فارس گفت: همزمان با هفته کتاب طرح سفیر کتاب عشایر فارس نیز با فعالیت ۳۶ سفیر در ۱۷ شهرستان کلید خورد. طرح «آب و کتاب» و «پیک هدهد سفید و جشنواره کتابخوانی دانش‌آموزان عشایر» نیز به‌زودی در استان آغاز می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس گفت: برنامه‌های توسعه کتابخوانی جامعه عشایر، با هدف توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی جامعه عشایر به کتاب و منابع اطلاعاتی اجرا می‌شود.