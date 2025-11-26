رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هوا، این موضوع را نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میثم رحمتی افزود: افرادی که با فعالیت‌های خود موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شوند، باید بدون اغماض تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با ابزار‌های بازدارنده از جمله جریمه‌های مالی، تعلیق یا لغو مجوز و حتی پیگرد قضایی با آنان برخورد شود.

رحمتی حفظ کیفیت هوا را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوری‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌روست.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا سلامت عمومی، تعادل اکوسیستم‌ها و کیفیت زندگی در مناطق شهری را تهدید می‌کند، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع، هماهنگ و چندبعدی برای مقابله با این بحران زیست‌محیطی تأکید کرد.