مسئولان و کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان برای تسهیل امور ثبتی و ارائه خدمات مشاورهای به مردم، در روستای شهرستان خشکبیجار حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما، با اشاره به ضرورت ساماندهی اسناد، گفت: برای جلوگیری از معاملات غیررسمی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، میزان صدور سند در استان در مقایسه با سال گذشته ۲ و نیم برابر افزایش یافته است.
سعید بدوی افزود: برای سهولت ارائه خدمات ثبتی، میز خدمت ثبت اسناد و املاک با حضور مدیران و کارشناسان این مجموعه در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار میشود تا مردم بدون مراجعه حضوری به ادارات، بتوانند مسائل و درخواستهای خود را پیگیری کنند.