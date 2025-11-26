رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از انجام پایش کیفی و نمونه‌برداری آب رودخانه‌های نازلوچای و روضه‌چای خبر داد.

پایش کیفی و نمونه‌برداری آب رودخانه‌های نازلو و روضه‌چای ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مختار خانی خانی در این خصوص اظهار داشت: پایش کیفی رودخانه‌های شهرستان ارومیه به‌صورت دوره‌ای در چهار فصل سال انجام می‌شود.

وی افزود: نمونه‌های برداشت‌شده پس از انجام آنالیز‌های تخصصی و بر اساس شاخص‌های کیفیت آب ایران رتبه‌بندی می‌شوند.

در صورت مغایرت با استاندارد‌های زیست‌محیطی، برنامه‌های کنترل آلودگی تدوین شده و پیگیری‌های لازم برای کاهش آلودگی‌ها صورت خواهد گرفت.