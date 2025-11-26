در پی بروز تب برفکی، ورود دام زنده به استان اصفهان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به بروز تب برفکی در برخی مناطق کشور گفت: برای جلوگیری از ورود این بیماری ویروسی دام به استان، ورود دام زنده ممنوع شد.

رضا فدایی با اشاره به افزایش موارد تب برفکی در برخی استان‌ها افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی و مخصوص دام است و هیچ خطری برای انسان نداردو از انسان به دام یا بر عکس منتقل نمی‌شود.

وی ادامه داد: این بیماری می‌تواند خسارت‌های مهمی به جمعیت دامی و محصولات دامی مانند تولید شیر و گوشت وارد کند و به همین دلیل دامپزشکی استان در تلاش است، تا از ورود بیماری به اصفهان جلوگیری کند.

فدایی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بر اساس اعلام دامپزشکی، ورود دام زنده به استان اصفهان ممنوع است و فقط لاشه دام در کامیون‌های یخچال‌دار اجازه ورود دارد؛ و این موضوع یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس است.

وی افزود: پس از اطلاع از بروز موارد تب برفکی، به بهورزان در روستا‌ها ابلاغ شده است، دامداران را نسبت به خطر بیماری، علائم و شیوه پیشگیری آگاه کنند تا برای هماهنگی واکسیناسیون دام‌ها با شبکه‌های دامپزشکی همکاری کنند.