یکی از قدیمی‌ترین زندانی‌های سیاسی آمریکا که با وجود اثبات بی گناهی اش در اتهام ساختگی قتل، همچنان از ۲۳ سال پیش به خاطر سوابق مبارزاتی اش در دفاع از حقوق سیاه پوستان در زندان فدرال آمریکا به سر می‌برد، در زندان درگذشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ اچ رپ براون، یکسال بعد از ترور مالکوم ایکس مبارز سیاه پوست مسلمان آمریکایی و ۲ سال قبل از ترور مارتین لوتر کینگ کشیش سیاه پوست مبارز آمریکایی، زمانی که ۲۳ ساله بود رهبری تشکل دانشجویان مبارز آمریکایی را برای مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده گرفت.

او در یکی از سخنرانی هایش گفته بود آمریکا تمدن را نشناخته و تجربه نکرده است و تنها کشوری است که مستقیم از بربریت به انحطاط رسیده است. آمریکا قدرت این را دارد که با فریبکاری به هر اتفاق و حماقتی مشروعیت بدهد، از جمله این که می‌گویند چند صد سال پیش کشوری پر از مردم را کشف کرده‌اند، چگونه چنین چیزی ممکن است؟

سخنرانی‌های پرشور او در دوران بعد از مالکوم ایکس و ماریت لوتر کینگ، در میان جوانان سیاه پوست آمریکایی بسیار پرطرفدار بود.

این مبارز سیاه پوست آمریکایی در یک سخنرانی دیگر گفته بود: ۴۰۰ سال فقط به ما ملی گرایی سفیدپوستان را یاد دادند و ما سیاه پوستان هم در برابر آن تسلیم شدیم. در همه تبلیغاتشان سیاه را بد و سفید را خوب معرفی کردند. دو راه بیشتر نداریم یا مبارزه برای آزادی یا بردگی.

اچ رپ براون در ادامه مبارزاتش برای دفاع از حقوق سیاه پوستان آمریکا، مانند مالکوم ایکس مسلمان شد و نام خود را به جمیل الامین تغییر داد.

تا اینکه در سال ۲۰۰۲ میلادی او را به قتل یک مقام ایالتی متهم، دستگیر و به حبس ابد محکوم کردند. مدتی بعد قاتل دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد و بی گناهی جمیل عبدالله اثبات شد اما باز دستگاه قضایی آمریکا حاضر نشد او را که حالا به رهبر سیاه پوستان آمریکا تبدیل شده بود آزاد کند و او در تمام این ۲۳ سال در زندان بود تا اینکه همین هفته که در سن ۸۲ سالگی در زندان درگذشت.

این در حالی بود که در تمام این سالها، روسای جمهور مختلف آمریکا هزاران مجرم را مشمول بخشودگی و عفو ریاست جمهوری کردند اما هیچیک حاضر نشدند جمیل الامین سیاه پوست را با وجود بی گناهی اش آزاد کنند.