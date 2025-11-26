پخش زنده
بارشهای پاییزی ۲۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده، از طرفی هم اجرای ناقص الگوی کشت، زنگ خطر خشکسالی را در کردستان به صدا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کارشناسان بر این باورند که بارشهای پاییزی ۲۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، ضعف نظارت و اجرای ناقص اصلاح الگوی کشت را نشون میده.
کاهش چشمگیر بارشهای پاییزی زنگ خطر خشکسالی در کردستان رو به صدا درآورده و خشکسالی نه تنها کمر کشاورزی استان رو خم کرده بلکه ارادهها رو هم برای مدیریت اون کم رمق کرده
با وجود اینکه ۸۸ درصد زمینهای کشاورزی استان دیمی است، بیشترین مصرف آب همچنان در بخش کشاورزی آبی انجام میشه؛ نشانهای روشن از نبود نظارت و اجرای ناقص طرح اصلاح الگوی کشت.
کارشناسان تأکید دارن تمرکز بر محصولات کم آب بر مثل کلزا و کاملینا میتواند راه نجات باشه؛ اما جهاد کشاورزی هنوز بر مسیر تکراری کشتهای پرمصرف حرکت میکند.
امروز در بخش خبری صبحدم با حضور مهندس نقشبندی، رئیس جهاد کشاورزی استان وضعیت خشکسالی و راهکارهای مقابله با بحران بررسی شد.