با فعالیت مراکز نفس در استان سمنان بیش از ۲۵۰ نوزاد سقط جنین نجات یافتند و به دنیا آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابوالفضل منشی زاده مدیر عامل موسسه نفس استان سمنان گفت: با فعالیت ۴۵۶ مرکز نفس در کشور تاکنون ۱۹ هزار نجات از سقط انجام شده و در استان سمنان هم تا کنون ۴۹۷ انصراف از سقط انجام شده است .
کبری داوری مسئول اجرایی مرکز نفس استان سمنان گفت: این مرکز با سه هدف انصراف از سقط و مشاوره به مادران، جهاد تبیین و اگاهی بخش در حفظ حرمت جنین و حمایتهای مالی در سطح استان فعالیت میکند.
سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان گفت: طرح نفس طرحی است که با هدف حمایت، پشتیبانی و ارائه مشاوره به خانوادههای در معرض سقط جنین قرار دارند به صورت شبکهای خدمت رسانی میکند.
علی رشیدی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: بحث جلوگیری از سقط جنین یک بحث فرابخشی است و همه دستگاهها باید دغدغه داشته باشند تا بتوانیم به موضوع جوانی جمعیت جامه عمل بپوشانیم.