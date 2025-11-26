پخش زنده
تور صنعتی و بازدید خبرنگاران عضو بسیج رسانه مازندران از شهرک صنعتی جویبار برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در حاشیه بازدید خبرنگاران از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی جویبار گفت:توسعه شرکتهای صنعتی مازندران با توجه به اینکه بیشتر شهرکها فضا برای احداث ندارند درخواست هزار هکتار زمین کشاورزی اطراف ۴۲ شهرک صنعتی استان نمودیم.
یوسف نژاد از راه اندازی کارگاههای کوچک صنعتی در ۲۵۰ متری در شهرکهای صنعتی مازندران خبر دادو افزود: تا پایان سال آینده این تعداد به ۷۰ واحد وتا سال آینده به ۱۲۰ واحد میرسد.
وی افزود:۷۸ سند مالکیت مجموعه واحدهای تولیدی صنعتی جویبار به علت بدهی مالک اصلی زمینها که در رهن بانک کشاورزی بود با رایزنیهایی که صورت گرفت این سندها آزاد و مشکلات این واحدها در این بخش مرتفع شد.
یوسف نژاد مشکل فاضلاب شهرک صنعتی جویبار را یکی از چالشهای این شهرک دانست وگفت: طرح لایروبی داخل شهرک و تصفیه خانه صورت گرفت که بیرون شهرک اقدامات لازم رای هدایت آبهای سطحی باید صورت بگیرد.
دراین بازدید خبرنگاران از سه واحد تولیدی صنعتی صادرات محور بازدید کردند که صاحبان این واحدهای تولیدی صنعتی از کمبود سرمایه در گردش نوسانات قیمت ارز مشکلات تعهدات ارز کمبود کارگران ماهر مشکلات محصولات تولیدی گلایهمند بودند.